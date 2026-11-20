В США сервис отслеживания сбоев Downdetector за семь дней, завершившихся во вторник, зафиксировал 6,4 млн сообщений пользователей о перебоях в работе онлайн-сервисов. Это в четыре раза больше обычного недельного показателя. В мире количество сообщений достигло 14 млн, что втрое превышает типичный уровень, сообщает Fortune.

Сбои Microsoft, FAA, банков и Apple

12 и 13 ноября проблемы возникли в работе Microsoft Outlook и Teams: электронная почта была недоступна более чем в 70 странах почти 24 часа. Downdetector получил почти 3,9 млн сообщений из США и 7,8 млн в мире. Это был крупнейший сбой на платформе по количеству сообщений после инцидента с Amazon Web Services в октябре 2025 года.

В пятницу Федеральное авиационное управление США приостановило все полеты в стране из-за нестабильной работы устаревшего оборудования. Предварительное расследование указало на два объекта, в том числе радиотехнический объект в Эль-Дорадо, штат Арканзас, где сетевой подрядчик L3Harris устанавливал новый маршрутизатор.

В понедельник из-за программной ошибки клиенты Chase и Wells Fargo не могли получить доступ к средствам. О проблемах с Chase поступило около 90 тыс. сообщений в США — примерно в 165 раз больше нормы. На следующий день Apple Pay, iCloud, App Store и Apple Support получили около 81 тыс. сообщений, а Apple объяснила неполадки неисправным внутренним обновлением.

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Версии причин и данные сервиса

Директор Ookla Research Марк Джайлз, чья компания является материнской для Downdetector, назвал одновременность сбоев скорее совпадением обстоятельств. По его словам, между инцидентами нет очевидной связи. Он также отметил, что крупные перебои, которые сервис определяет как более 50 тыс. сообщений об одной компании за день в США, в целом становятся реже с 2022 года, если не учитывать пандемийные годы.

В то же время заместитель председателя Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил Financial Times, что признаков кибератаки нет, а сбои могли быть связаны с поспешной установкой обновлений для устранения уязвимостей. По его версии, инструменты искусственного интеллекта выявляют проблемы быстрее, чем компании могут безопасно их исправить.

Джайлз подчеркнул, что Downdetector собирает жалобы пользователей, а не подтвержденные данные о неисправностях, и не устанавливает первопричины сбоев. Поэтому платформа не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о влиянии поспешной установки обновлений.

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