故障追踪服务Downdetector在截至周二的七天内，在美国记录了640万份用户关于在线服务中断的报告。这是通常每周水平的四倍。全球报告数量达到1400万份，是典型水平的三倍，Fortune报道。

微软、FAA、银行和苹果发生故障

11月12日和13日，Microsoft Outlook和Teams出现问题：电子邮件在70多个国家近24小时无法使用。Downdetector收到来自美国的近390万份报告，全球则为780万份。这是自2025年10月亚马逊云服务事故以来，该平台按报告数量计算规模最大的一次故障。

周五，美国联邦航空管理局因老旧设备运行不稳定，暂停了该国所有航班。初步调查指向两个设施，其中包括阿肯色州埃尔多拉多的一处无线电设施，网络承包商L3Harris当时正在安装一台新路由器。

周一，由于软件错误，Chase和Wells Fargo的客户无法获取资金。有关Chase问题的报告在美国约有9万份，约为正常水平的165倍。次日，Apple Pay、iCloud、App Store和Apple Support收到了约8.1万份报告，苹果将故障归因于一次有缺陷的内部更新。

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原因推测与服务数据

Ookla Research主管马克·贾尔斯称，这些故障同时发生更像是巧合；其公司是Downdetector的母公司。他表示，这些事件之间没有明显关联。他还指出，若不计入疫情年份，该服务定义为美国单日针对同一家公司超过5万份报告的重大中断，自2022年以来总体上正变得更少。

与此同时，美国参议院情报委员会副主席马克·华纳向英国《金融时报》表示，没有网络攻击的迹象，故障可能与为消除漏洞而仓促安装更新有关。按照他的说法，人工智能工具发现问题的速度快于公司能够安全修复问题的速度。

贾尔斯强调，Downdetector收集的是用户投诉，而不是经证实的故障数据，也不确定故障的根本原因。因此，该平台既无法证实，也无法反驳仓促安装更新产生影响的说法。

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