W Stanach Zjednoczonych serwis monitorujący awarie Downdetector w ciągu siedmiu dni zakończonych we wtorek odnotował 6,4 mln zgłoszeń użytkowników dotyczących zakłóceń w działaniu usług online. To czterokrotnie więcej niż zwykły tygodniowy wynik. Na świecie liczba zgłoszeń sięgnęła 14 mln, czyli trzykrotnie więcej niż typowy poziom, podaje Fortune.

Awarie Microsoftu, FAA, banków i Apple

12 i 13 listopada wystąpiły problemy w działaniu Microsoft Outlook i Teams: poczta elektroniczna była niedostępna w ponad 70 krajach przez niemal 24 godziny. Downdetector otrzymał niemal 3,9 mln zgłoszeń z USA i 7,8 mln na świecie. Była to największa awaria na platformie pod względem liczby zgłoszeń od incydentu z Amazon Web Services w październiku 2025 roku.

W piątek Federalna Administracja Lotnictwa USA wstrzymała wszystkie loty w kraju z powodu niestabilnego działania przestarzałego sprzętu. Wstępne dochodzenie wskazało na dwa obiekty, w tym obiekt radiowy w El Dorado w stanie Arkansas, gdzie wykonawca sieciowy L3Harris instalował nowy router.

W poniedziałek z powodu błędu oprogramowania klienci Chase i Wells Fargo nie mogli uzyskać dostępu do środków. W sprawie problemów z Chase wpłynęło około 90 tys. zgłoszeń w USA — około 165 razy więcej niż norma. Następnego dnia Apple Pay, iCloud, App Store i Apple Support otrzymały około 81 tys. zgłoszeń, a Apple wyjaśnił problemy wadliwą wewnętrzną aktualizacją.

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Wersje przyczyn i dane serwisu

Dyrektor Ookla Research Mark Giles, którego firma jest spółką macierzystą Downdetectora, uznał jednoczesność awarii raczej za zbieg okoliczności. Według niego między incydentami nie ma oczywistego związku. Zauważył również, że poważne zakłócenia, które serwis definiuje jako ponad 50 tys. zgłoszeń dotyczących jednej firmy w ciągu dnia w USA, generalnie stają się rzadsze od 2022 roku, jeśli nie uwzględniać lat pandemii.

Jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji Wywiadu Senatu USA Mark Warner powiedział „Financial Times”, że nie ma oznak cyberataku, a awarie mogły być związane z pośpiesznym instalowaniem aktualizacji w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach. Według jego wersji narzędzia sztucznej inteligencji wykrywają problemy szybciej, niż firmy mogą je bezpiecznie naprawić.

Giles podkreślił, że Downdetector zbiera skargi użytkowników, a nie potwierdzone dane o usterkach, i nie ustala pierwotnych przyczyn awarii. Z tego powodu platforma nie może ani potwierdzić, ani wykluczyć wersji o wpływie pośpiesznego instalowania aktualizacji.

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