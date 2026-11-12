BYD представила второе поколение модели Seal 07 с электрической и плагин-гибридной силовыми установками. Электрическая версия стала первой моделью компании, получившей интеллектуальную магнитореологическую систему управления кузовом Disus-M. О характеристиках новинки сообщает Electrek.

Подвеска и зарядка

Система Disus-M сочетает переднюю двухрычажную и модернизированную заднюю пятирычажную подвеску. Она работает совместно с датчиками дорожного покрытия, использующими лидар, и системой интеллектуального распределения крутящего момента iTAC 2.0. В BYD заявили, что система реагирует за миллисекунды и может регулировать силу демпфирования в диапазоне от 100 до 10 000 Н·м.

Электромобиль Seal 07 оснащается литий-железо-фосфатной батареей BYD Blade второго поколения емкостью 76,7 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC составляет до 775 км. По данным компании, благодаря технологии Flash Charging аккумулятор можно зарядить с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

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Комплектации и оснащение

Disus-M доступна для флагманской электрической версии Seal 07, цена которой начинается от 172 900 юаней. Более доступные модификации получили систему управления кузовом Disus-C. Базовая цена плагин-гибридного Seal 07 составляет 139 900 юаней, а электрического — 149 900 юаней.

Обе версии имеют длину 5080 мм, ширину 1960 мм, высоту 1495 мм и колесную базу 2960 мм. В салоне предусмотрены центральный 15,6-дюймовый дисплей, 10,25-дюймовая панель приборов и два экрана для пассажиров заднего ряда. Среди дополнительного оснащения — холодильник объемом 6,8 л, сиденья с режимом невесомости и аудиосистема в подголовнике водителя. Более дорогие версии также могут комплектоваться системой помощи водителю God’s Eye B с лидаром на крыше и функциями навигации в городе и на трассе, а также интеллектуальной парковки.

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