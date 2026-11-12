В Пекине министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему кубинскому коллеге Бруно Родригесу, что Китай будет поддерживать Кубу в защите ее суверенитета и противодействии санкциям, блокадам и внешнему вмешательству. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным МИД Китая, Ван И заверил, что позиция Пекина не изменится независимо от развития международной ситуации. Родригес, со своей стороны, подтвердил приверженность Гаваны принципу одного Китая и поддержку четырех глобальных инициатив председателя КНР Си Цзиньпина.

Санкции США против китайских компаний

Встреча состоялась через несколько дней после того, как Государственный департамент США ввел санкции против China National Electronic Import and Export Company и Beijing H&C Technologies. Американская сторона заявила, что эти компании сотрудничали с кубинской структурой по закупке вооружений и поставляли на остров военное оборудование в этом году.

В тот же санкционный пакет вошли организации и танкеры, связанные с сетью перевозок нефти для Кубы. МИД Китая осудил эти ограничения, а представитель ведомства Го Цзякунь назвал их незаконным применением экстерриториальной юрисдикции. Министерство коммерции Китая призвало Вашингтон отменить санкции.

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Энергетическая помощь Пекина

Родригес в публикации в социальных сетях поблагодарил Китай за длительную поддержку, в том числе за помощь в изменении структуры энергетики Кубы. Он назвал действия США топливной блокадой.

В январе Си Цзиньпин одобрил экстренную помощь Кубе в размере 80 млн долларов на приобретение электрооборудования, а также передачу 60 тыс. тонн риса. За последние два года Куба добавила около 1 300 мегаватт солнечных мощностей, значительная часть которых была построена с использованием китайского оборудования и финансирования. В то же время нестабильность электросети приводит к потере части произведенной электроэнергии.

Во время визита в Пекин Родригес также встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая Ван Хунином, руководителем Международного отдела партии Лю Хайсином и главой Китайского агентства международного сотрудничества в целях развития Чэнь Сяодуном.

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