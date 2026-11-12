W Pekinie minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział swojemu kubańskiemu odpowiednikowi Brunowi Rodríguezowi, że Chiny będą wspierać Kubę w obronie jej suwerenności oraz przeciwdziałaniu sankcjom, blokadom i zewnętrznej ingerencji. Informuje o tym South China Morning Post.

Według chińskiego MSZ Wang Yi zapewnił, że stanowisko Pekinu nie zmieni się niezależnie od rozwoju sytuacji międzynarodowej. Rodríguez ze swojej strony potwierdził przywiązanie Hawany do zasady jednych Chin oraz poparcie dla czterech globalnych inicjatyw przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga.

Sankcje USA przeciwko chińskim firmom

Spotkanie odbyło się kilka dni po tym, jak Departament Stanu USA nałożył sankcje na China National Electronic Import and Export Company oraz Beijing H&C Technologies. Strona amerykańska oświadczyła, że firmy te współpracowały z kubańską strukturą zajmującą się zakupem uzbrojenia i dostarczyły na wyspę sprzęt wojskowy w tym roku.

Ten sam pakiet sankcji objął organizacje i tankowce powiązane z siecią transportującą ropę na Kubę. Chińskie MSZ potępiło te ograniczenia, a rzecznik resortu Guo Jiakun nazwał je nielegalnym stosowaniem jurysdykcji eksterytorialnej. Ministerstwo Handlu Chin wezwało Waszyngton do zniesienia sankcji.

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Pomoc energetyczna Pekinu

Rodríguez w poście w mediach społecznościowych podziękował Chinom za długotrwałe wsparcie, w tym pomoc w zmianie struktury energetycznej Kuby. Nazwał działania USA blokadą paliwową.

W styczniu Xi Jinping zatwierdził dla Kuby nadzwyczajną pomoc w wysokości 80 mln dolarów na zakup sprzętu elektrycznego, a także przekazanie 60 tys. ton ryżu. W ciągu ostatnich dwóch lat Kuba zwiększyła moc instalacji słonecznych o około 1 300 megawatów, z czego znaczną część zbudowano z wykorzystaniem chińskiego sprzętu i finansowania. Jednocześnie niestabilność sieci elektroenergetycznej prowadzi do utraty części wytworzonej energii elektrycznej.

Podczas wizyty w Pekinie Rodríguez spotkał się również z Wangiem Huningiem, członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, szefem Międzynarodowego Wydziału partii Liu Haixingiem oraz szefem Chińskiej Agencji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Chen Xiaodongiem.

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