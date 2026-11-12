中国承诺支持古巴应对制裁——《南华早报》

在北京，中国外交部长王毅向古巴外长布鲁诺·罗德里格斯表示，中国将支持古巴捍卫其主权，并应对制裁、封锁和外部干涉。《南华早报》报道。

据中国外交部消息，王毅保证，无论国际形势如何发展，北京的立场都不会改变。罗德里格斯则重申，哈瓦那坚持一个中国原则，并支持中国国家主席习近平提出的四项全球倡议。

美国制裁中国公司

此次会晤是在美国国务院对中国电子进出口总公司和北京H&C科技公司实施制裁数天后举行的。美方表示，这些公司与一家古巴武器采购机构合作，并在今年向该岛供应了军事装备。

同一制裁方案还包括与向古巴运输石油网络有关联的组织和油轮。中国外交部谴责这些限制措施，该部发言人郭嘉昆称其为非法适用域外管辖权。中国商务部呼吁华盛顿取消制裁。

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北京的能源援助

罗德里格斯在社交媒体发文中感谢中国长期以来的支持，包括协助改变古巴的能源结构。他称美国的行动为燃料封锁。

今年1月，习近平批准向古巴提供8000万美元紧急援助，用于购买电力设备，并移交6万吨大米。过去两年，古巴新增约1300兆瓦太阳能装机容量，其中很大一部分采用中国设备和融资建设。同时，电网不稳定导致部分已发电量损失。

访问北京期间，罗德里格斯还会见了中共中央政治局常委王沪宁、中共中央对外联络部部长刘海星以及中国国际发展合作署署长陈晓东。

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