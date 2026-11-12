Arabia Saudyjska wzmocniła działania na rzecz nieprzerwanego przewozu towarów w obliczu regionalnych zakłóceń w żegludze. Władze kraju utworzyły grupę techniczną w celu uproszczenia procedur cargo, a także odrębne centra wsparcia dla sektora lotniczego i portowego, informuje Asharq Al-Awsat.

Według publikacji działania te mają przyspieszyć reakcje na zapytania biznesu, zwiększyć gotowość infrastruktury logistycznej oraz zapewnić przepływ towarów przez lotniska i porty morskie.

Grupa techniczna ds. ładunków

Ministerstwo Transportu i Usług Logistycznych poinformowało prywatne firmy, że w skład grupy wejdą przedstawiciele sektora transportu i logistyki oraz Urzędu Zakat, Podatków i Ceł. Grupa będzie rozpatrywać przeszkody techniczne i operacyjne oraz pomagać w upraszczaniu procedur dla wszystkich rodzajów ładunków z dotkniętych zakłóceniami lotnisk, w tym z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie.

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Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego uruchomił centrum wsparcia i wymiany wiedzy dla lotniczych przewozów cargo. Podobne centrum utworzył Saudyjski Urząd Portów: będzie ono przyjmować wnioski dotyczące wsparcia logistycznego i prowadzić ich obsługę we współpracy z właściwymi organami. Ministerstwo wezwało również firmy do zgłaszania problemów z transportem za pośrednictwem wyznaczonych kanałów komunikacji.

Alternatywne trasy

Według Asharq Al-Awsat, po rozpoczęciu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na początku tego roku królestwo wprowadziło działania operacyjne i regulacyjne, aby wzmocnić odporność łańcuchów dostaw i zmniejszyć wpływ zakłóceń na handel regionalny.

Wśród tych działań jest przekierowanie części ładunków z portów wschodnich do zachodnich, w tym do Islamskiego Portu Dżudda, a także poprawa połączeń między portami morskimi, lądowymi przejściami granicznymi i koleją. Władze rozszerzają również transport morski wraz z sektorem prywatnym i wzmacniają drogowy transport towarowy, wykorzystując flotę ponad 500 tys. ciężarówek. Do dostarczania towarów wykorzystywane są połączone trasy lądowe, lotnicze i morskie.

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