在地区航运中断的背景下，沙特阿拉伯加强了确保货物不间断运输的措施。该国政府成立了一个技术工作组，以简化货运手续，并为航空和港口部门设立了专门的支持中心，Asharq Al-Awsat报道称。

据该媒体报道，这些措施旨在加快对企业请求的回应，提高物流基础设施的准备程度，并确保货物通过机场和海港流转。

货运技术工作组

交通和物流服务部告知私营企业，该工作组将包括运输和物流行业代表以及天课、税务和海关总局的代表。该工作组将审议技术和运营障碍，并帮助简化来自受影响机场的各类货物手续，其中包括利雅得的哈立德国王国际机场。

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民航总局已启动航空货运支持与知识共享中心。沙特港务局也成立了类似中心：该中心将接收有关物流支持的请求，并在与相关机构协调中跟进处理。该部还呼吁企业通过指定沟通渠道报告运输问题。

替代路线

据Asharq Al-Awsat报道，今年早些时候美国与伊朗之间的战争开始后，沙特王国采取了运营和监管措施，以增强供应链韧性并减少中断对地区贸易的影响。

其中包括将部分货物从东部港口改运至西部港口，包括吉达伊斯兰港，并改善海港、陆路边境口岸和铁路之间的连接。政府还与私营部门共同扩大海运，并利用超过50万辆卡车的车队加强公路货运。货物配送采用陆路、空运和海运相结合的路线。

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