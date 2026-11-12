Саудовская Аравия усилила меры для бесперебойной перевозки товаров на фоне региональных перебоев в судоходстве. Власти страны создали техническую группу для упрощения грузовых процедур, а также отдельные центры поддержки для авиационного и портового секторов, сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным издания, эти меры должны ускорить реагирование на запросы бизнеса, повысить готовность логистической инфраструктуры и обеспечить движение товаров через аэропорты и морские порты.

Техническая группа для грузов

Министерство транспорта и логистических услуг проинформировало частные компании, что в состав группы войдут представители транспортно-логистического сектора и Управления закята, налогов и таможни. Группа будет рассматривать технические и операционные препятствия и помогать упрощать процедуры для всех типов грузов из затронутых аэропортов, в частности Международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде.

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Генеральное управление гражданской авиации запустило центр поддержки и обмена знаниями для авиагрузов. Аналогичный центр создало Управление портов Саудовской Аравии: он будет принимать запросы о логистической поддержке и сопровождать их во взаимодействии с соответствующими органами. Министерство также призвало компании сообщать о проблемах с перевозками через определенные каналы связи.

Альтернативные маршруты

По данным Asharq Al-Awsat, после начала войны между США и Ираном ранее в этом году королевство ввело операционные и регуляторные меры для повышения устойчивости цепочек поставок и снижения влияния сбоев на региональную торговлю.

Среди таких мер — перенаправление части грузов из восточных портов в западные, в частности в Исламский порт Джидды, а также улучшение сообщения между морскими портами, сухопутными пограничными переходами и железной дорогой. Власти также расширяют морские перевозки вместе с частным сектором и усиливают автомобильные грузоперевозки, используя парк из более чем 500 тысяч грузовиков. Для доставки товаров применяются комбинированные сухопутные, воздушные и морские маршруты.

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