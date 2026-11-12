Ford zaprezentował w Daytonie w USA nowego Mustanga na sezon 2027 NASCAR Cup Series. Główną zmianą jest projekt przedniej części samochodu wyścigowego, inspirowany drogowym Fordem Mustangiem Dark Horse SC. Jak informuje Motor1, nowego nadwozia od następnego sezonu będą używać zespoły Team Penske, RFK Racing i Front Row Motorsports.

Przód z Dark Horse SC

Nowy wyścigowy Mustang otrzymał przednią część, która niemal bezpośrednio odtwarza stylistykę seryjnego Dark Horse SC. Ford zaznaczył, że taka forma ma połączyć wizualny związek modeli drogowego i wyścigowego z wymaganiami NASCAR dotyczącymi aerodynamiki.

Według opisu NASCAR nowa forma ma na celu optymalizację aerodynamiki: w samochodzie seryjnym zapewnia lepsze chłodzenie, a w wyścigowym — większy docisk. Jednocześnie Ford nie ujawnił danych dotyczących mocy ani aerodynamiki Mustanga dla Cup Series. Regulamin NASCAR ogranicza między innymi poziom docisku, opór powietrza i moc silnika.

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Drogowy Mustang Dark Horse SC jest wyposażony w doładowany silnik V8 o pojemności 5,2 litra, mocy 795 KM i momencie obrotowym 660 lb-ft. Globalny dyrektor Ford Racing, Mark Rushbrook, oświadczył, że wyścigi udoskonalają drogowe samochody Forda, a modele drogowe z kolei pomagają ulepszać samochody wyścigowe.

Debiut w sezonie 2027

Prezentacja odbyła się 11 listopada w Motorsports Hall of Fame of America podczas pierwszych zawodów Proud to Honor Veterans Day Classic. Dwunastu kierowców Ford Racing wystąpiło w Mustangach Dark Horse R, podzielonych na sześć dwuosobowych załóg — po jednej dla każdego rodzaju sił zbrojnych USA. Środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przeznaczone na wsparcie żołnierzy, weteranów i ich rodzin.

Pierwszy start nowego nadwozia w NASCAR Cup Series zaplanowano na Daytona Speedweeks. Kulminacją wydarzenia będzie 69. wyścig Daytona 500, który odbędzie się 21 lutego 2027 roku.

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