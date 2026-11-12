福特发布2027赛季NASCAR杯赛Mustang赛车——Motor1

福特在美国代托纳发布了用于2027赛季NASCAR杯赛的新Mustang赛车。最大的变化是赛车前脸设计，其灵感来自量产版Ford Mustang Dark Horse SC。正如Motor1报道，从下赛季起，Team Penske、RFK Racing和Front Row Motorsports车队将使用这一新车身。

源自Dark Horse SC的前脸

新款Mustang赛车采用了几乎直接复刻量产版Dark Horse SC造型的前脸。福特表示，这一造型旨在将公路版与赛车版之间的视觉联系同NASCAR对空气动力学的要求结合起来。

根据NASCAR的说明，新造型旨在优化空气动力学：对量产车而言，它可改善冷却；对赛车而言，则可提供更大的下压力。与此同时，福特没有公布Cup Series Mustang的动力或空气动力学数据。NASCAR规则尤其限制下压力水平、空气阻力和发动机功率。

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公路版Mustang Dark Horse SC搭载机械增压5.2升V8发动机，输出795马力，扭矩为660磅英尺。福特赛车全球总监马克·拉什布鲁克表示，赛车运动推动福特公路车不断改进，而公路车型反过来也有助于改进赛车。

2027赛季首秀

发布活动于11月11日在美国赛车名人堂举行，正值首届Proud to Honor Veterans Day Classic赛事期间。12名Ford Racing车手驾驶Mustang Dark Horse R参赛，组成六支每队两名车手的队伍——分别对应美国武装部队的每个军种。活动所得款项将用于支持现役军人、退伍军人及其家属。

新车身计划在Daytona Speedweeks期间首次亮相NASCAR杯赛。活动的高潮将是第69届Daytona 500，该赛事将于2027年2月21日举行。

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