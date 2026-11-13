中国拒绝在2028年主办COP33气候峰会——《卫报》

中国拒绝在2028年举办第33届联合国气候变化大会COP33。根据《联合国气候变化框架公约》的规则，该年度的峰会应在一个亚洲国家举行。经过数月讨论后，北京作出了这一决定，《卫报》报道。

峰会主办候选国

印度也曾数月考虑申办COP33，但最终放弃了这一想法。据该报报道，乌兹别克斯坦、韩国、印度尼西亚和泰国正在考虑申办。

《卫报》认为，COP33的主办方不太可能在正在土耳其举行的COP31期间确定。本届会议由土耳其和澳大利亚政府共同主持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

会议的意义

COP33应包括全球盘点——这是2015年《巴黎气候协定》的一项机制，用于评估各国在减少温室气体排放方面的进展是否符合将升温控制在1.5°C以内的目标。报道称，这一阈值将被突破，因此专家呼吁尽量缩小超出幅度，以减少极端天气事件的影响。

中国的拒绝令部分专家感到失望，他们原本希望这个全球最大的温室气体排放国能在国际气候政策中发挥更突出的作用。美国前副总统阿尔伯特·戈尔表示，他会支持在中国举办该峰会。

据该报报道，中国的可再生能源装机容量已超过煤电装机容量，其温室气体排放量今年可能略有下降。与此同时，同样放弃申办COP33的印度，尽管已超过本国可再生能源发展目标，煤炭消费仍在增长。

关注我们在