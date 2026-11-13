Китай отказался от проведения в 2028 году 33-й Конференции ООН по изменению климата COP33. Согласно правилам Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в том году саммит должен состояться в одной из стран Азии. О решении Пекина после нескольких месяцев обсуждений сообщает The Guardian.

Кандидаты на проведение саммита

Индия также несколько месяцев рассматривала возможность подать заявку на проведение COP33, но в итоге отказалась от этой идеи. По данным издания, возможность подать заявку рассматривают Узбекистан, Южная Корея, Индонезия и Таиланд.

По оценке The Guardian, хозяина COP33 вряд ли определят во время COP31, которая проходит в Турции. На этой конференции совместно председательствуют правительства Турции и Австралии.

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Значение конференции

COP33 должна включать глобальное подведение итогов — механизм Парижского климатического соглашения 2015 года, по которому оценивают прогресс стран в сокращении выбросов парниковых газов в соответствии с целью сдержать потепление в пределах 1,5°C. В материале отмечается, что этот порог будет превышен, поэтому эксперты призывают минимизировать масштаб превышения, чтобы уменьшить последствия экстремальных погодных явлений.

Отказ Китая разочаровал часть экспертов, которые надеялись, что крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов возьмет на себя более заметную роль в международной климатической политике. Бывший вице-президент США Альберт Гор заявил, что поддержал бы проведение саммита в Китае.

По данным издания, мощности возобновляемой энергетики в Китае уже превысили угольные, а его выбросы парниковых газов в этом году, вероятно, несколько снизились. В то же время в Индии, которая также отказалась от заявки на проведение COP33, потребление угля растет, несмотря на превышение страной собственных целей по развитию возобновляемой энергетики.

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