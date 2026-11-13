Chiny zrezygnowały z organizacji w 2028 roku 33. Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP33. Zgodnie z zasadami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w tym roku szczyt ma odbyć się w jednym z krajów Azji. O decyzji Pekinu po kilku miesiącach rozmów informuje The Guardian.

Kandydaci do organizacji szczytu

Indie również przez kilka miesięcy rozważały zgłoszenie kandydatury do organizacji COP33, lecz ostatecznie zrezygnowały z tego pomysłu. Według publikacji możliwość zgłoszenia kandydatury rozważają Uzbekistan, Korea Południowa, Indonezja i Tajlandia.

Według oceny The Guardian gospodarz COP33 raczej nie zostanie wyłoniony podczas COP31, która trwa w Turcji. Tej konferencji wspólnie przewodniczą rządy Turcji i Australii.

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Znaczenie konferencji

COP33 ma obejmować globalny przegląd postępów — mechanizm porozumienia paryskiego z 2015 roku, w ramach którego ocenia się postępy państw w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celem powstrzymania ocieplenia w granicach 1,5°C. W materiale zaznaczono, że próg ten zostanie przekroczony, dlatego eksperci wzywają do zminimalizowania skali przekroczenia, aby ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Odmowa Chin rozczarowała część ekspertów, którzy liczyli, że największy na świecie emitent gazów cieplarnianych odegra bardziej znaczącą rolę w międzynarodowej polityce klimatycznej. Były wiceprezydent USA Albert Gore oświadczył, że poparłby organizację szczytu w Chinach.

Według publikacji moce energii odnawialnej w Chinach już przewyższyły moce węglowe, a emisje gazów cieplarnianych tego kraju prawdopodobnie nieznacznie spadły w tym roku. Jednocześnie w Indiach, które również zrezygnowały z ubiegania się o organizację COP33, zużycie węgla rośnie mimo przekroczenia przez kraj własnych celów rozwoju energii odnawialnej.

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