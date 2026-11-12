Ford представил в Дейтоне, США, новый Mustang для сезона NASCAR Cup Series 2027 года. Главным изменением стал дизайн передней части гоночного автомобиля, созданный по мотивам дорожного Ford Mustang Dark Horse SC. Как сообщает Motor1, новый кузов со следующего сезона будут использовать команды Team Penske, RFK Racing и Front Row Motorsports.

Передняя часть от Dark Horse SC

Новый гоночный Mustang получил переднюю часть, которая почти напрямую повторяет оформление серийного Dark Horse SC. В Ford отметили, что такая форма должна сочетать визуальную связь дорожной и гоночной моделей с требованиями NASCAR к аэродинамике.

Согласно описанию NASCAR, новая форма направлена на оптимизацию аэродинамики: для серийного автомобиля она предусматривает улучшенное охлаждение, а для гоночного — большую прижимную силу. В то же время Ford не раскрыл показатели мощности или аэродинамики Mustang для Cup Series. Регламент NASCAR ограничивает, в частности, уровень прижимной силы, сопротивление воздуха и мощность двигателя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дорожный Mustang Dark Horse SC оснащен 5,2-литровым V8 с компрессором мощностью 795 л. с. и крутящим моментом 660 фунт-футов. Глобальный директор Ford Racing Марк Рашбрук заявил, что гонки совершенствуют дорожные автомобили Ford, а дорожные модели, в свою очередь, помогают улучшать гоночные машины.

Дебют в сезоне 2027 года

Презентация состоялась 11 ноября в Motorsports Hall of Fame of America во время первого соревнования Proud to Honor Veterans Day Classic. В нем 12 гонщиков Ford Racing выступили на Mustang Dark Horse R, распределившись на шесть экипажей из двух пилотов — по одному для каждого вида вооруженных сил США. Средства, вырученные от мероприятия, направят на поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей.

Первый старт нового кузова в NASCAR Cup Series запланирован на Daytona Speedweeks. Кульминацией события станет 69-я гонка Daytona 500, которую проведут 21 февраля 2027 года.

Читай нас в