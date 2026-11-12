Ford представив Mustang для NASCAR Cup Series 2027 — Motor1

Ford представив у Дейтоні, США, новий Mustang для NASCAR Cup Series сезону 2027 року. Головною зміною став дизайн передньої частини гоночного автомобіля, створений за мотивами дорожнього Ford Mustang Dark Horse SC. Як повідомляє Motor1, новий кузов із наступного сезону використовуватимуть команди Team Penske, RFK Racing і Front Row Motorsports.

Передня частина від Dark Horse SC

Новий гоночний Mustang отримав передню частину, що майже безпосередньо відтворює оформлення серійного Dark Horse SC. У Ford зазначили, що така форма має поєднати візуальний зв’язок дорожньої та гоночної моделей із вимогами NASCAR до аеродинаміки.

За описом NASCAR, нова форма спрямована на оптимізацію аеродинаміки: для серійного автомобіля вона передбачає поліпшене охолодження, а для гоночного — більшу притискну силу. Водночас Ford не оприлюднив показників потужності чи аеродинаміки Mustang для Cup Series. Регламент NASCAR обмежує, зокрема, рівень притискної сили, опору повітря та потужність двигуна.

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Дорожній Mustang Dark Horse SC оснащено компресорним 5,2-літровим V8 потужністю 795 к. с. і крутним моментом 660 фунт-футів. Глобальний директор Ford Racing Марк Рашбрук заявив, що перегони вдосконалюють дорожні автомобілі Ford, а дорожні моделі, своєю чергою, допомагають поліпшувати гоночні машини.

Дебют у сезоні 2027 року

Презентація відбулася 11 листопада в Motorsports Hall of Fame of America під час першого змагання Proud to Honor Veterans Day Classic. У ньому 12 гонщиків Ford Racing виступили на Mustang Dark Horse R, розподілившись на шість екіпажів із двох пілотів — по одному для кожного виду збройних сил США. Виручені від заходу кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.

Перший старт нового кузова в NASCAR Cup Series заплановано на Daytona Speedweeks. Кульмінацією події стане 69-та гонка Daytona 500, яку проведуть 21 лютого 2027 року.

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