В Кендзежине-Козле ЗАКСА победила «Ассеко Ресовию» Жешув со счетом 3:2 в матче четвертого тура мужской TAURON Liga. После завершения встречи игроки, тренер и президент клуба из Жешува протестовали против решения арбитров в заключительном розыгрыше. Самым ценным игроком матча признали доигровщика ЗАКСЫ Ремигиуша Капицу.

Отсутствие игроков «Ресовии»

Как сообщает Interia Sport, «Ресовия» провела матч без Артура Шалпука и Денни Демьяненко. В эфире Polsat Sport Адриан Бжозовский заявил, что оба волейболиста пропустили игру из-за мышечных проблем. Шалпука заменил немецкий доигровщик Тобиас Бранд.

Первый сет выиграли гости — 25:20. Кароль Бутрын реализовал все шесть атак в партии, а Клемен Чебуль поддержал команду в нападении. Капица набрал в этом сете девять очков, однако хозяевам этого не хватило для победы.

ЗАКСА отыгралась

Во второй партии ЗАКСА повела 5:1 благодаря подачам и удержала преимущество — 25:22. Среди хозяев выделялись Рафал Шимура и Тома Пужоль. Третий сет также завершился со счетом 25:22 в пользу команды из Кендзежина-Козле, хотя в начале «Ресовия» вела 4:0, а затем сравняла счет — 18:18.

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В четвертой партии «Ресовия» победила 25:20. Гости повели 6:2, а после шестого результативного блока Матеуша Порембы в матче преимущество «Ресовии» составило 13:8. Тренер ЗАКСЫ Андреа Джани провел несколько замен, а один из резервистов, Камиль Косиба, получил незначительное повреждение после выхода на площадку.

Спор в тай-брейке

В решающем сете атака Шимуры дала ЗАКСЕ преимущество 5:2. «Ресовия» сократила отставание после подач Чебуля, но не смогла догнать соперника. При счете 14:13 Фабиан Плак попал в блок «Ресовии» и подстраховал мяч, после чего ЗАКСА завоевала решающее очко.

Представители «Ресовии» считали, что арбитры неправильно оценили действие Плака как блок, и долго спорили с судьями. Решение не изменили. После победы ЗАКСА поднялась на шестое место в турнирной таблице.

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