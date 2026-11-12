在肯杰任-科兹莱，扎克萨在男子TAURON Liga第四轮比赛中以3比2击败热舒夫阿塞科雷索维亚。比赛结束后，来自热舒夫俱乐部的球员、教练和主席就最后一个回合中的裁判判罚提出抗议。扎克萨主攻手雷米吉乌什·卡皮察被评为本场最有价值球员。

雷索维亚球员缺阵

据Interia Sport报道，雷索维亚在没有阿图尔·沙乌普克和丹尼·杰米亚年科的情况下参加了比赛。阿德里安·布若佐夫斯基在Polsat Sport节目中表示，两名排球运动员均因肌肉问题缺席比赛。沙乌普克由德国主攻手托比亚斯·布兰德顶替。

客队以25比20赢下首局。卡罗尔·布特伦在该局六次进攻全部得分，克莱门·切布尔则在进攻中支持球队。卡皮察在该局得到9分，但这不足以让主队取胜。

扎克萨扳回局面

第二局，扎克萨凭借发球以5比1领先，并以25比22守住优势。主队方面，拉法乌·希穆拉和托马·普若尔表现突出。第三局同样以25比22结束，肯杰任-科兹莱队获胜，尽管雷索维亚开局以4比0领先，随后又将比分追至18比18。

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第四局，雷索维亚以25比20获胜。客队以6比2领先，马特乌什·波伦巴完成本场第六次得分拦网后，雷索维亚的优势扩大至13比8。扎克萨主教练安德烈亚·贾尼进行了多次换人，其中一名替补卡米尔·科西巴登场后遭遇轻微伤病。

决胜局争议

在决胜局中，希穆拉的一次进攻让扎克萨以5比2领先。雷索维亚在切布尔发球后缩小了差距，但未能追上对手。比分14比13时，法比安·普拉克的进攻打到雷索维亚拦网上，他随后保护了球，扎克萨继而拿下决定性一分。

雷索维亚方面认为，裁判错误地将普拉克的动作判定为拦网，并长时间与裁判争论。判罚未被改变。获胜后，扎克萨升至积分榜第六位。

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