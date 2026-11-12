W Kędzierzynie-Koźlu ZAKSA pokonała Asseco Resovię Rzeszów 3:2 w meczu czwartej kolejki męskiej TAURON Ligi. Po zakończeniu spotkania zawodnicy, trener i prezes klubu z Rzeszowa protestowali przeciw decyzji sędziów w końcowej akcji. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został przyjmujący ZAKSY Remigiusz Kapica.

Nieobecność zawodników Resovii

Jak informuje Interia Sport, Resovia rozegrała mecz bez Artura Szalpuka i Denny’ego Demyanenki. Adrian Brzozowski powiedział na antenie Polsat Sport, że obaj siatkarze opuścili spotkanie z powodu problemów mięśniowych. Szalpuka zastąpił niemiecki przyjmujący Tobias Brand.

Pierwszego seta wygrali goście — 25:20. Karol Butryn wykorzystał wszystkie sześć ataków w tej partii, a Klemen Čebul wspierał zespół w ataku. Kapica zdobył w tym secie dziewięć punktów, ale gospodarzom nie wystarczyło to do zwycięstwa.

ZAKSA odrobiła straty

W drugiej partii ZAKSA objęła prowadzenie 5:1 dzięki zagrywkom i utrzymała przewagę — 25:22. Wśród gospodarzy wyróżniali się Rafał Szymura i Toma Pużol. Trzeci set również zakończył się wynikiem 25:22 dla zespołu z Kędzierzyna-Koźla, choć na początku Resovia prowadziła 4:0, a później wyrównała na 18:18.

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W czwartej partii Resovia wygrała 25:20. Goście prowadzili 6:2, a po szóstym punktowym bloku Mateusza Poręby w meczu przewaga Resovii wynosiła 13:8. Trener ZAKSY Andrea Giani przeprowadził kilka zmian, a jeden z rezerwowych, Kamil Kosiba, doznał drobnego urazu po wejściu na boisko.

Spór w tie-breaku

W decydującym secie atak Szymury dał ZAKSIE przewagę 5:2. Resovia zmniejszyła stratę po zagrywkach Čebula, ale nie zdołała dogonić rywala. Przy stanie 14:13 Fabian Plak trafił w blok Resovii i asekurował piłkę, po czym ZAKSA zdobyła decydujący punkt.

Przedstawiciele Resovii uważali, że sędziowie błędnie ocenili zagranie Plaka jako blok, i przez długi czas dyskutowali z arbitrami. Decyzja nie została zmieniona. Po zwycięstwie ZAKSA awansowała na szóste miejsce w tabeli.

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