W dystrykcie Kohat w północno-zachodnim Pakistanie uzbrojeni napastnicy zaatakowali policjantów wracających z obszaru wydobycia złota w Gumbat. Według Asharq Al-Awsat, w wyniku starcia zginęło 10 policjantów i 18 bojowników, a kolejnych 12 funkcjonariuszy policji zostało rannych.

Atak na policjantów

Policja prowincji Chajber Pasztunchwa poinformowała, że funkcjonariusze prowadzili operację przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota. Gdy wracali z kopalni w rejonie Gumbat w dystrykcie Kohat, otwarto do nich ogień.

Według wysokiego rangą przedstawiciela lokalnej administracji napastnicy podpalili dwa pojazdy policyjne. Kolejne dwa pojazdy policyjne oraz jeden prywatny pojazd zniknęły po ataku.

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Oświadczenie pakistańskich talibów

Pakistański ruch Tehrik-e-Taliban Pakistan przyznał się do odpowiedzialności za serię ataków w kraju, w tym za atak na konwój policyjny w Gumbat. Inny wysokiej rangi przedstawiciel lokalnej administracji poinformował, że podczas odrębnej operacji w rejonie Orakzai zginęło 10 bojowników, którzy, jak powiedział, należeli do tego ugrupowania. Urzędnik poinformował także o skonfiskowaniu dużej ilości broni.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari potępił atak i wyraził współczucie z powodu śmierci policjantów. Minister spraw zagranicznych Ishaq Dar oświadczył, że jest głęboko zasmucony śmiercią ludzi w wyniku ataku na funkcjonariuszy organów ścigania w Kohat.

Władze Pakistanu wiążą nasilenie aktywności zbrojnej w prowincji graniczącej z Afganistanem z sytuacją za granicą. Talibskie władze Afganistanu odrzucają oskarżenia Islamabadu, że pozwalają bojownikom działać ze swojego terytorium.

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