在巴基斯坦西北部科哈特地区，武装袭击者袭击了从贡巴特黄金开采区返回的警察。据Asharq Al-Awsat报道，交火造成10名警察和18名武装分子死亡，另有12名警务人员受伤。

袭击警察

开伯尔-普什图省警方表示，执法人员当时正在开展打击非法采金的行动。当他们从科哈特地区贡巴特一带的一座矿井返回时，遭到枪击。

一名当地政府高级官员表示，袭击者焚烧了两辆警车。袭击后，另外两辆警车和一辆私家车失踪。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巴基斯坦塔利班的声明

巴基斯坦塔利班运动“巴基斯坦塔利班运动”宣称对该国一系列袭击负责，其中包括对贡巴特一支警察车队的袭击。另一名当地政府高级官员称，在奥拉克宰地区的一次单独行动中，10名武装分子被打死，据其称这些人属于该组织。该官员还表示缴获了大量武器。

巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里谴责了此次袭击，并就警察死亡表示哀悼。外交部长伊沙克·达尔表示，他对科哈特执法人员遭袭造成的人员死亡深感悲痛。

巴基斯坦当局将与阿富汗接壤省份武装活动的加剧与当地局势联系起来。阿富汗塔利班当局否认伊斯兰堡提出的指控，即他们允许武装分子从其领土开展活动。

关注我们在