В округе Кохат на северо-западе Пакистана вооруженные нападавшие атаковали полицейских, возвращавшихся из района добычи золота в Гумбате. По данным Asharq Al-Awsat, в результате боя погибли 10 полицейских и 18 боевиков, еще 12 сотрудников полиции получили ранения.

Нападение на полицейских

Полиция провинции Хайбер-Пахтунхва сообщила, что правоохранители проводили операцию против незаконной добычи золота. Когда они возвращались от шахты в районе Гумбат округа Кохат, по ним открыли огонь.

По словам высокопоставленного представителя местной администрации, нападавшие подожгли два полицейских автомобиля. Еще два полицейских автомобиля и одно частное транспортное средство исчезли после атаки.

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Заявление пакистанских талибов

Пакистанское движение «Техрик-е-Талибан Пакистан» взяло на себя ответственность за ряд нападений в стране, в частности за атаку на полицейский конвой в Гумбате. Другой высокопоставленный представитель местной администрации сообщил, что во время отдельной операции в районе Оракзай были убиты 10 боевиков, которые, по его словам, принадлежали к этой группировке. Чиновник также заявил об изъятии большого количества оружия.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари осудил нападение и выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских. Министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что глубоко опечален гибелью людей в результате атаки на правоохранителей в Кохате.

Пакистанские власти связывают усиление вооруженной активности в граничащей с Афганистаном провинции с ситуацией там. Талибские власти Афганистана отвергают обвинения Исламабада в том, что позволяют боевикам действовать со своей территории.

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