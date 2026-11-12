UE może wznowić umowę stowarzyszeniową z Syrią — Asharq Al-Awsat

Unia Europejska rozważa możliwość wznowienia umowy stowarzyszeniowej z Syrią, którą strony parafowały w 2008 roku, lecz nigdy nie zawarły. Jak podaje Asharq Al-Awsat, takie propozycje zawiera dokument unijnej służby dyplomatycznej, z którym zapoznała się agencja Reuters. Przygotowano go na posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE zaplanowane na 16 listopada.

Dokument przewiduje szersze zaangażowanie UE we współpracę z Syrią w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, inwestycji i handlu. Unijna służba dyplomatyczna zaznaczyła, że proces transformacji w Syrii trwa, jednak potrzebne są przyspieszone postępy w odbudowie gospodarki, pojednaniu narodowym oraz reintegracji osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

UE zamierza wesprzeć reformę syryjskiego sektora bezpieczeństwa. Wśród proponowanych kroków znajduje się trójstronna współpraca z Jordanią w szkoleniu rekrutów syryjskiej policji.

Bruksela chce także zacieśnić współpracę z Damaszkiem, aby ograniczyć wpływy Rosji, państwa-agresora, oraz innych zagranicznych graczy w Syrii. W dokumencie UE wskazano, że po obaleniu Baszara al-Asada wpływy Moskwy zmalały, ale jej obecność wojskowa i narzędzia nacisku gospodarczego nadal budzą obawy.

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Rosyjska interwencja w wojnie domowej w Syrii pomagała Asadowi utrzymać się u władzy i zapewniła Moskwie strategiczną obecność na Morzu Śródziemnym. Według dokumentu Kreml dąży do porozumienia z obecnymi władzami Syrii w sprawie zachowania dostępu do obiektu marynarki wojennej w Tartusie i bazy lotniczej Hmejmim.

Inwestycje i handel

Unia Europejska planuje zwrócić się do państw członkowskich o nowy mandat negocjacyjny dotyczący rewizji umowy stowarzyszeniowej. Taka umowa mogłaby stworzyć podstawę dla wolnego handlu, dialogu politycznego i szerszej współpracy między Brukselą a Damaszkiem.

UE dąży także do ponownego włączenia Syrii do eurośródziemnomorskich formatów współpracy i światowych sieci handlowych, koncentrując się na transporcie, energetyce i łączności cyfrowej. Blok zachęca Europejski Bank Inwestycyjny do wznowienia współpracy z Syrią oraz popiera dążenie Damaszku do zostania akcjonariuszem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Na 17 listopada w Damaszku zaplanowano forum koordynacyjne pod przewodnictwem UE dotyczące inwestycji i zaangażowania sektora prywatnego. Może ono stanowić przygotowanie do możliwej konferencji inwestycyjnej UE–Syria w 2027 roku. UE zobowiązała się już przekazać Syrii 620 mln euro wsparcia w latach 2026–2027 na pomoc humanitarną i odbudowę społeczno-gospodarczą.

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