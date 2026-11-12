Astronomowie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli najwcześniejszą i najodleglejszą ze znanych parę kwazarów. Jak informuje Space.com, obiekt otrzymał oznaczenie J1602+4228AB i nazwę Nāpōwawāʻenakaulua. Para jest obserwowana taką, jaka była około 900 milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Dwie supermasywne czarne dziury blisko siebie

Kwazary powstają, gdy supermasywne czarne dziury pochłaniają materię z dysków akrecyjnych — płaskich chmur gazu i pyłu krążących wokół nich. Tarcie w takim dysku ogrzewa materię, przez co jasno świeci.

Odległość między czarnymi dziurami w układzie wynosi około 18 100 lat świetlnych — mniej więcej jedną piątą średnicy Drogi Mlecznej. Ich masy szacuje się na 1,5 miliarda i 400 milionów mas Słońca. Czyni to Nāpōwawāʻenakaulua najbardziej zwartą parą kwazarów znalezioną w okresie Kosmicznego Świtu, gdy powstawały pierwsze gwiazdy, galaktyki i czarne dziury.

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Według współczesnych modeli czarne dziury potrzebują co najmniej miliarda lat, aby poprzez pochłanianie materii i łączenie się urosnąć do mas wynoszących miliony lub miliardy mas Słońca. Dlatego istnienie dwóch takich obiektów we wczesnym Wszechświecie stanowi problem dla obecnych wyjaśnień wzrostu supermasywnych czarnych dziur.

Jak znaleziono system

System odkryto w danych z przeglądu Aether, który prowadzi spis obiektów wczesnego Wszechświata za pomocą instrumentu NIRSpec teleskopu Jamesa Webba. W ramach tego przeglądu wykryto 200 kwazarów — prawie połowę wszystkich obecnie znanych kwazarów wczesnego Wszechświata. Obserwacje teleskopu Gemini North umożliwiły rozdzielenie dwóch blisko położonych źródeł.

Kierowniczka grupy badawczej Silvia Onorato z NOIRLab stwierdziła, że nie ma ostatecznego teoretycznego wyjaśnienia istnienia nawet jednego tak gigantycznego kwazara na tak wczesnym etapie rozwoju Wszechświata, „a tym bardziej dwóch”. Wyniki zespołu opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

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