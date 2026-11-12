天文学家借助詹姆斯·韦布空间望远镜发现了已知最早、最遥远的一对类星体。据Space.com报道，该天体被编号为J1602+4228AB，命名为Nāpōwawāʻenakaulua。观测到的这对类星体处于大爆炸后约9亿年时的状态。

两颗超大质量黑洞相距很近

当超大质量黑洞吞噬来自吸积盘的物质时，便会形成类星体。吸积盘是围绕黑洞旋转的扁平气体和尘埃云。此类盘中的摩擦会加热物质，使其发出明亮光芒。

该系统中两颗黑洞之间的距离约为18,100光年，约为银河系直径的五分之一。它们的质量估计分别为15亿和4亿个太阳质量。这使Nāpōwawāʻenakaulua成为在宇宙黎明时期发现的最紧凑类星体对；当时第一批恒星、星系和黑洞正在形成。

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根据现有模型，黑洞至少需要10亿年，才能通过吞噬物质和合并增长到数百万或数十亿个太阳质量。因此，早期宇宙中存在两个这样的天体，对现有关于超大质量黑洞成长的解释提出了挑战。

该系统是如何被发现的

该系统是在Aether巡天的数据中发现的。该巡天利用詹姆斯·韦布望远镜的NIRSpec仪器，对早期宇宙天体进行普查。在这项巡天中发现了200个类星体，几乎占目前已知全部早期宇宙类星体的一半。Gemini North望远镜的观测使研究人员得以分辨出两个位置相近的源。

NOIRLab研究团队负责人西尔维娅·奥诺拉托表示，对于在宇宙演化如此早期阶段存在哪怕一个这样的巨型类星体，目前尚无最终的理论解释，“更不用说两个了”。团队的研究结果发表在《天体物理学快报》上。

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