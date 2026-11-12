Астрономы с помощью космического телескопа James Webb обнаружили самую раннюю и самую удалённую из известных пару квазаров. Как сообщает Space.com, объект получил обозначение J1602+4228AB и название Nāpōwawāʻenakaulua. Пара наблюдается такой, какой она была примерно через 900 миллионов лет после Большого взрыва.

Две сверхмассивные чёрные дыры рядом

Квазары возникают, когда сверхмассивные чёрные дыры поглощают вещество из аккреционных дисков — плоских облаков газа и пыли, вращающихся вокруг них. Трение в таком диске нагревает материю, из-за чего она ярко светится.

Расстояние между чёрными дырами в системе составляет около 18 100 световых лет — примерно одну пятую диаметра Млечного Пути. Их массы оцениваются в 1,5 миллиарда и 400 миллионов масс Солнца. Это делает Nāpōwawāʻenakaulua самой компактной парой квазаров, найденной в период Космического рассвета, когда формировались первые звёзды, галактики и чёрные дыры.

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Согласно современным моделям, чёрным дырам требуется не менее миллиарда лет, чтобы за счёт поглощения вещества и слияний вырасти до масс в миллионы или миллиарды масс Солнца. Поэтому существование двух таких объектов в ранней Вселенной создаёт проблему для существующих объяснений роста сверхмассивных чёрных дыр.

Как нашли систему

Систему обнаружили в данных обзора Aether, который проводит перепись объектов ранней Вселенной с помощью инструмента NIRSpec телескопа James Webb. В рамках этого обзора выявили 200 квазаров — почти половину всех известных сегодня квазаров ранней Вселенной. Наблюдения телескопа Gemini North позволили разделить два близко расположенных источника.

Руководительница исследовательской группы Сильвия Онорато из NOIRLab заявила, что окончательного теоретического объяснения существованию даже одного такого гигантского квазара на столь раннем этапе развития Вселенной нет, «и тем более — двух». Результаты команды опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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