Weidel ponownie pokonała Chrupallę w kierownictwie AfD — Der Spiegel

W Niemczech w kierownictwie partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) trwa konflikt między jej liderami Alice Weidel i Tino Chrupallą. Według Der Spiegel Chrupalla ponownie ustąpił Weidel w tej konfrontacji.

Spór o deportacje

Jak zauważa publikacja, przedmiotem wewnątrzpartyjnych rozbieżności jest to, jak restrykcyjne powinny być podejścia do deportacji. Dyskusja dotyczy także wypierania z Niemiec osób z pochodzeniem migracyjnym.

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Walka o wpływy

Według Der Spiegel spór ten nie ogranicza się do różnic w podejściach politycznych. Publikacja uważa, że kryje się za nim walka o wpływy w kierownictwie AfD.

W publikacji sytuację opisano jako kolejną porażkę Chrupalli w rywalizacji z Weidel. Artykuł Ann-Katrin Müller i Fabiana Hillebranda opublikowano 12 listopada 2026 roku.

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