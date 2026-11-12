Вайдель вновь взяла верх над Хрупаллой в руководстве AfD — Der Spiegel

В Германии в руководстве партии «Альтернатива для Германии» (AfD) продолжается конфликт между ее лидерами Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой. По оценке Der Spiegel, Хрупалла вновь уступил Вайдель в этом противостоянии.

Спор о депортациях

Как отмечает издание, предметом внутрипартийных разногласий является то, насколько жесткими должны быть подходы к депортациям. Дискуссия также касается вытеснения из Германии людей с миграционным происхождением.

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Борьба за влияние

По оценке Der Spiegel, этот спор не ограничивается разногласиями относительно политических подходов. Издание считает, что за ним стоит борьба за влияние в руководстве AfD.

В публикации ситуация описана как очередное поражение Хрупаллы в соперничестве с Вайдель. Статья Анн-Катрин Мюллер и Фабиана Гиллебранда была опубликована 12 ноября 2026 года.

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