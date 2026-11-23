Министерство внутренней безопасности США одобрило дополнительные $150 млн для компании Salus Worldwide Solutions, привлеченной к реализации программы добровольного выезда мигрантов из страны Project Homecoming. Решение было принято 10 ноября — за 11 дней до запланированного завершения действующего соглашения с компанией, сообщает The Independent со ссылкой на записи о государственных закупках.

После нового выделения средств общий объем обязательств правительства США перед Salus составляет не менее $898 млн, свидетельствуют данные федерального реестра расходов. В прошлом году компания получила контракт на сумму до $915 млн для поддержки правительственного плана добровольного выезда мигрантов.

Программа добровольного выезда

Project Homecoming предусматривал выплату $1 тыс. и оплату авиаперелета для мигрантов, подписавших соглашение о добровольном выезде из США. В сентябре ведомство заключило отдельный контракт с конкурентом Salus — Response AI Solutions. Его потенциальная стоимость превышает $2 млрд.

Salus обжаловала это решение в Управлении правительственной подотчетности США. По данным PunchUp издания The Daily Beast, Министерство внутренней безопасности передало контракт конкуренту, поскольку было недовольно работой Salus.

Контракты и проверки

Salus Worldwide Solutions основал Уильям Уолтерс III, бывший сотрудник Госдепартамента США и политический донор президента Дональда Трампа. В 2024 году он пожертвовал $10 тыс. суперкомитету American Resolve, который поддерживал бывшую главу Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

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Компания получила авиационный контракт без конкурса, хотя ранее не имела опыта выполнения федеральных контрактов. Другая компания Уолтерса, Daedalus Aviation Corp., отдельно получила контракт без конкурса на $464 млн для приобретения 10 самолетов. По данным издания, часть этих самолетов не эксплуатировалась или использовалась для перевозки чиновников администрации Трампа.

Ноэм отрицала сообщения о том, что ее ведомство переплатило за пять самолетов, приобретенных у компании Уолтерса. Демократы в Комитете Сената по ассигнованиям заявляли, что проверяют возможное расточительное использование бюджетных средств в ведомстве.

В предыдущих публикациях также утверждалось, что Salus якобы предлагала субподрядчикам работу для DHS при условии последующего направления выплат главному помощнику Ноэм Кори Левандовски или связанным с ним консалтинговым компаниям.

По оценке Migration Policy Institute, более двух третей из свыше 980 тыс. депортаций за первые 18 месяцев второго президентского срока Трампа касались мигрантов, которых первоначально задержали на границе США с Мексикой. Министерство внутренней безопасности в прошлом году заявляло о 1,6 млн случаев добровольного выезда, однако Center for Migration Studies назвал эту цифру «корыстной фантазией».

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