美国国土安全部批准向 Salus Worldwide Solutions 额外拨款1.5亿美元。该公司受聘实施帮助移民自愿离境的 Project Homecoming 项目。该决定于11月10日作出，距离该公司现有协议计划到期仅11天，《独立报》报道，并援引政府采购记录。

联邦支出登记数据表明，在新增拨款后，美国政府对 Salus 的承诺总额至少达到8.98亿美元。去年，该公司获得了一份金额最高达9.15亿美元的合同，以支持政府的移民自愿离境计划。

自愿离境项目

Project Homecoming 为签署自愿离开美国协议的移民提供1000美元补贴并支付机票费用。9月，该部门与 Salus 的竞争对手 Response AI Solutions 签订了另一份合同。该合同的潜在价值超过20亿美元。

Salus 向美国政府问责局对这一决定提出申诉。据《每日野兽》旗下 PunchUp 报道，国土安全部将合同授予竞争对手，是因为对 Salus 的工作表现不满意。

合同与审查

Salus Worldwide Solutions 由威廉·沃尔特斯三世创立。他曾任美国国务院官员，也是总统唐纳德·特朗普的政治捐款人。2024年，他向支持前国土安全部部长克里斯蒂·诺姆的超级政治行动委员会 American Resolve 捐赠了1万美元。

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该公司在此前没有联邦合同经验的情况下，未经竞争获得了航空合同。沃尔特斯旗下另一家公司 Daedalus Aviation Corp. 还单独获得了一份价值4.64亿美元、无需竞标的合同，用于购买10架飞机。据该媒体报道，其中部分飞机未投入运营，或被用于运送特朗普政府官员。

诺姆否认了有关其部门为从沃尔特斯公司购买的五架飞机支付过高价格的报道。参议院拨款委员会的民主党人表示，他们正在审查该部门是否存在浪费预算资金的情况。

此前的报道还称，Salus 据称向分包商提供为 DHS 工作的机会，条件是随后将款项转给诺姆的首席助手科里·莱万多夫斯基，或转给与其有关联的咨询公司。

Migration Policy Institute 估计，在特朗普第二个总统任期的前18个月，超过98万起驱逐出境案件中，逾三分之二涉及最初在美墨边境被拘留的移民。国土安全部去年称有160万起自愿离境案例，但 Center for Migration Studies 称这一数字是“自利的幻想”。

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