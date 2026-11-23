Міністерство внутрішньої безпеки США схвалило додаткові $150 млн для компанії Salus Worldwide Solutions, яку залучили до реалізації програми добровільного виїзду мігрантів із країни Project Homecoming. Рішення ухвалили 10 листопада — за 11 днів до запланованого завершення чинної угоди з компанією, повідомляє The Independent з посиланням на державні закупівельні записи.

Після нового виділення коштів загальний обсяг зобов’язань уряду США перед Salus становить щонайменше $898 млн, свідчать дані федерального реєстру витрат. Минулого року компанія отримала контракт на суму до $915 млн для підтримки урядового плану добровільного виїзду мігрантів.

Програма добровільного виїзду

Project Homecoming передбачав виплату $1 тис. та оплату авіаперельоту для мігрантів, які підписували угоду про добровільний виїзд зі США. У вересні відомство уклало окремий контракт із конкурентом Salus — Response AI Solutions. Його потенційна вартість перевищує $2 млрд.

Salus оскаржила це рішення в Управлінні урядової підзвітності США. За даними The Daily Beast’s PunchUp, Міністерство внутрішньої безпеки передало контракт конкуренту, оскільки було невдоволене роботою Salus.

Контракти та перевірки

Salus Worldwide Solutions заснував Вільям Волтерс III, колишній посадовець Держдепартаменту США та політичний донор президента Дональда Трампа. У 2024 році він пожертвував $10 тис. суперкомітету American Resolve, який підтримував колишню очільницю Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

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Компанія отримала авіаційний контракт без конкурсу, хоча раніше не мала досвіду федеральних контрактів. Інша компанія Волтерса, Daedalus Aviation Corp., окремо отримала безконкурсний контракт на $464 млн для придбання 10 літаків. За даними видання, частина цих літаків не експлуатувалася або використовувалася для перевезення посадовців адміністрації Трампа.

Ноем заперечувала повідомлення про те, що її відомство переплатило за п’ять літаків, придбаних у компанії Волтерса. Демократи в Комітеті Сенату з асигнувань заявляли, що перевіряють можливе марнотратне використання бюджетних коштів у відомстві.

У попередніх публікаціях також стверджувалося, що Salus нібито пропонувала субпідрядникам роботу для DHS за умови подальшого спрямування виплат головному помічникові Ноем Корі Левандовскі або пов’язаним із ним консалтинговим компаніям.

За оцінкою Migration Policy Institute, понад дві третини з більш ніж 980 тис. депортацій за перші 18 місяців другого президентського терміну Трампа стосувалися мігрантів, яких спершу затримали на кордоні США з Мексикою. Міністерство внутрішньої безпеки минулого року заявляло про 1,6 млн випадків добровільного виїзду, однак Center for Migration Studies назвав цю цифру «корисливою фантазією».

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