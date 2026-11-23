Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatwierdził dodatkowe 150 mln dolarów dla firmy Salus Worldwide Solutions, zaangażowanej w realizację programu dobrowolnego wyjazdu migrantów z kraju Project Homecoming. Decyzję podjęto 10 listopada — 11 dni przed planowanym zakończeniem obowiązującej umowy z firmą, informuje The Independent, powołując się na rejestry zamówień publicznych.

Po nowym przyznaniu środków łączna wartość zobowiązań rządu USA wobec Salus wynosi co najmniej 898 mln dolarów, wynika z danych federalnego rejestru wydatków. W ubiegłym roku firma otrzymała kontrakt o wartości do 915 mln dolarów na wsparcie rządowego planu dobrowolnego wyjazdu migrantów.

Program dobrowolnego wyjazdu

Project Homecoming przewidywał wypłatę 1 tys. dolarów oraz pokrycie kosztów przelotu dla migrantów, którzy podpisali umowę o dobrowolnym wyjeździe z USA. We wrześniu resort zawarł odrębny kontrakt z konkurentem Salus — Response AI Solutions. Jego potencjalna wartość przekracza 2 mld dolarów.

Salus zaskarżyła tę decyzję w amerykańskim Government Accountability Office. Według PunchUp portalu The Daily Beast Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał kontrakt konkurentowi, ponieważ był niezadowolony z pracy Salus.

Kontrakty i kontrole

Salus Worldwide Solutions założył William Walters III, były urzędnik Departamentu Stanu USA i polityczny darczyńca prezydenta Donalda Trumpa. W 2024 roku przekazał 10 tys. dolarów superkomitetowi American Resolve, który wspierał byłą szefową Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem.

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Firma otrzymała kontrakt lotniczy bez konkurencji, choć wcześniej nie miała doświadczenia w realizacji kontraktów federalnych. Inna firma Waltersa, Daedalus Aviation Corp., osobno otrzymała wart 464 mln dolarów kontrakt bez przetargu na zakup 10 samolotów. Według publikacji część tych samolotów nie była eksploatowana lub służyła do przewozu urzędników administracji Trumpa.

Noem zaprzeczała doniesieniom, że jej resort przepłacił za pięć samolotów kupionych od firmy Waltersa. Demokraci w Senackiej Komisji ds. Apropriacji oświadczyli, że badają możliwe marnotrawne wykorzystanie środków budżetowych w resorcie.

We wcześniejszych publikacjach twierdzono również, że Salus rzekomo oferowała podwykonawcom pracę dla DHS pod warunkiem późniejszego kierowania płatności do głównego doradcy Noem, Coreya Lewandowskiego, lub powiązanych z nim firm konsultingowych.

Według szacunków Migration Policy Institute ponad dwie trzecie z ponad 980 tys. deportacji w ciągu pierwszych 18 miesięcy drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa dotyczyło migrantów, którzy początkowo zostali zatrzymani na granicy USA z Meksykiem. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ubiegłym roku informował o 1,6 mln przypadków dobrowolnego wyjazdu, jednak Center for Migration Studies nazwało tę liczbę „korzystną dla siebie fantazją”.

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