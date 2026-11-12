欧盟或将恢复与叙利亚的联系国协定——Asharq Al-Awsat

欧盟正在考虑恢复与叙利亚的联系国协定。双方于2008年草签了该协定，但始终未正式缔结。Asharq Al-Awsat报道称，路透社看到的欧盟外交部门一份文件中包含了这些建议。该文件是为定于11月16日举行的欧盟外长会议准备的。

该文件设想欧盟在安全部门改革、投资和贸易领域更广泛地参与与叙利亚的合作。欧盟外交部门指出，叙利亚的过渡进程仍在继续，但经济复苏、民族和解以及境内流离失所者和难民重新融入社会方面需要加快进展。

安全合作

欧盟打算支持叙利亚安全部门改革。拟议措施包括与约旦开展三方合作，为叙利亚警察培训新兵。

布鲁塞尔还希望加强与大马士革的接触，以限制作为侵略国的俄罗斯以及其他外国行为体在叙利亚的影响力。欧盟文件指出，巴沙尔·阿萨德被推翻后，莫斯科的影响力有所下降，但其军事存在和经济杠杆仍引发担忧。

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俄罗斯对叙利亚内战的干预帮助阿萨德继续掌权，并确保莫斯科在地中海地区的战略存在。文件称，克里姆林宫正寻求与现任叙利亚当局达成协议，以保留进入塔尔图斯海军设施和赫梅米姆空军基地的权利。

投资与贸易

欧盟计划向成员国寻求新的谈判授权，以修订联系国协定。此类协定可为布鲁塞尔与大马士革之间的自由贸易、政治对话和更广泛合作奠定基础。

欧盟还寻求让叙利亚重返欧地中海合作机制和全球贸易网络，重点关注交通、能源和数字互联互通。该集团鼓励欧洲投资银行恢复与叙利亚的接触，并支持大马士革成为欧洲复兴开发银行股东的愿望。

由欧盟主导、有关投资和私营部门参与的协调论坛计划于11月17日在大马士革举行。它可能成为2027年可能举行的欧盟—叙利亚投资会议的准备工作。欧盟已经承诺在2026至2027年间向叙利亚提供6.2亿欧元支持，用于人道主义援助和社会经济复苏。

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