ЕС может возобновить соглашение об ассоциации с Сирией — Asharq Al-Awsat

Европейский Союз рассматривает возможность возобновить соглашение об ассоциации с Сирией, которое стороны парафировали в 2008 году, но так и не заключили. Как сообщает Asharq Al-Awsat, такие предложения содержатся в документе дипломатической службы ЕС, с которым ознакомилось Reuters. Его подготовили к заседанию министров иностранных дел ЕС, запланированному на 16 ноября.

Документ предусматривает более широкое вовлечение ЕС в сотрудничество с Сирией в сфере реформирования сектора безопасности, инвестиций и торговли. В дипломатической службе ЕС отметили, что переходный процесс в Сирии продолжается, однако необходим ускоренный прогресс в восстановлении экономики, национальном примирении и реинтеграции внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Сотрудничество в сфере безопасности

ЕС намерен поддержать реформу сирийского сектора безопасности. Среди предложенных шагов — трехстороннее сотрудничество с Иорданией в подготовке новобранцев сирийской полиции.

Брюссель также хочет усилить взаимодействие с Дамаском, чтобы ограничить влияние России, государства-агрессора, и других иностранных игроков в Сирии. В документе ЕС указано, что после свержения Башара Асада влияние Москвы уменьшилось, однако ее военное присутствие и экономические рычаги по-прежнему вызывают обеспокоенность.

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Российское вмешательство в гражданскую войну в Сирии помогало Асаду оставаться у власти и обеспечило Москве стратегическое присутствие в Средиземноморье. Согласно документу, Кремль стремится договориться с нынешними сирийскими властями о сохранении доступа к военно-морскому объекту в Тартусе и авиабазе Хмеймим.

Инвестиции и торговля

Евросоюз планирует обратиться к государствам-членам за новым мандатом на переговоры о пересмотре соглашения об ассоциации. Такое соглашение могло бы создать основу для свободной торговли, политического диалога и более широкого сотрудничества между Брюсселем и Дамаском.

ЕС также стремится вернуть Сирию в евросредиземноморские форматы сотрудничества и мировые торговые сети с фокусом на транспорте, энергетике и цифровой взаимосвязанности. Блок призывает Европейский инвестиционный банк возобновить взаимодействие с Сирией и поддерживает стремление Дамаска стать акционером Европейского банка реконструкции и развития.

17 ноября в Дамаске запланирован координационный форум под руководством ЕС по вопросам инвестиций и привлечения частного сектора. Он может стать подготовкой к возможной инвестиционной конференции ЕС—Сирия в 2027 году. ЕС уже обязался предоставить Сирии 620 млн евро поддержки в 2026–2027 годах на гуманитарную помощь и социально-экономическое восстановление.

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