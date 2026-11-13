Колумбийская певица Karol G исполнила композицию Ese Hombre Es Malo с альбома Tropicoqueta во время 27-й церемонии Latin Grammy в Лас-Вегасе, штат Невада. По данным Rolling Stone, артистка вышла на сцену MGM Grand Garden Arena 12 ноября в золотом костюме чарро с длинным шлейфом.

Выступление с ансамблем мариачи

Во время номера Karol G сопровождал большой ансамбль мариачи с дирижёром. Музыканты были одеты в белое. Этим выступлением певица, вероятно, отдала дань тому, как записывала композицию вживую в Гвадалахаре с 57 инструментами.

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В прошлом году Karol G рассказывала Rolling Stone, что на Ese Hombre Es Malo её вдохновил концертный альбом Хуана Габриэля в Bellas Artes. По её словам, работа над композицией была сложной, поскольку она стремилась к тому, чтобы песня соответствовала окружавшему её музыкальному миру.

Семь номинаций Karol G

Ese Hombre Es Malo была номинирована в категории «Лучшая региональная песня». Karol G получила семь номинаций на церемонии, в том числе за альбом Tropicoqueta в категории «Альбом года». Её совместная с Марко Антонио Солисом композиция Coleccionando Heridas также была номинирована в двух основных категориях — «Песня года» и «Запись года».

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