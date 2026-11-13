Kolumbijska piosenkarka Karol G wykonała utwór Ese Hombre Es Malo z albumu Tropicoqueta podczas 27. ceremonii Latin Grammy w Las Vegas w stanie Nevada. Według Rolling Stone artystka wyszła na scenę MGM Grand Garden Arena 12 listopada w złotym stroju charro z długim trenem.

Występ z zespołem mariachi

Podczas występu Karol G towarzyszył duży zespół mariachi z dyrygentem. Muzycy byli ubrani na biało. Tym występem piosenkarka prawdopodobnie oddała hołd sposobowi, w jaki nagrywała utwór na żywo w Guadalajarze z użyciem 57 instrumentów.

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W ubiegłym roku Karol G powiedziała Rolling Stone, że Ese Hombre Es Malo zainspirował koncertowy album Juana Gabriela w Bellas Artes. Jak stwierdziła, praca nad utworem była trudna, ponieważ dążyła do tego, by piosenka pasowała do otaczającego ją muzycznego świata.

Siedem nominacji Karol G

Ese Hombre Es Malo otrzymało nominację w kategorii „Najlepsza piosenka regionalna”. Karol G miała siedem nominacji podczas ceremonii, w tym za album Tropicoqueta w kategorii „Album roku”. Jej wspólny z Marco Antonio Solísem utwór Coleccionando Heridas również otrzymał nominacje w dwóch głównych kategoriach — „Piosenka roku” i „Nagranie roku”.

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