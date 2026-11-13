Співачка Karol G заспівала з маріачі на Latin Grammy — Rolling Stone

Колумбійська співачка Karol G виконала композицію Ese Hombre Es Malo з альбому Tropicoqueta під час 27-ї церемонії Latin Grammy у Лас-Вегасі, штат Невада. За даними Rolling Stone, артистка вийшла на сцену MGM Grand Garden Arena 12 листопада у золотому костюмі чарро з довгим шлейфом.

Виступ із ансамблем маріачі

Під час номера Karol G супроводжував великий ансамбль маріачі з диригентом. Музиканти були вдягнені у біле. Таким виступом співачка, ймовірно, віддала шану тому, як записувала композицію наживо в Гвадалахарі із 57 інструментами.

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Минулого року Karol G розповідала Rolling Stone, що на Ese Hombre Es Malo її надихнув концертний альбом Хуана Габріеля в Bellas Artes. За її словами, робота над композицією була складною, адже вона прагнула, щоб пісня відповідала музичному світу, який її оточував.

Сім номінацій Karol G

Ese Hombre Es Malo була номінована в категорії «Найкраща регіональна пісня». Karol G мала сім номінацій на церемонії, зокрема за альбом Tropicoqueta у категорії «Альбом року». Її спільна з Марко Антоніо Солісом композиція Coleccionando Heridas також була номінована у двох основних категоріях — «Пісня року» та «Запис року».

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