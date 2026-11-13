哥伦比亚歌手Karol G在内华达州拉斯维加斯举行的第27届Latin Grammy颁奖典礼上演唱了专辑Tropicoqueta中的歌曲Ese Hombre Es Malo。据《滚石》报道，这位艺人于11月12日身穿带有长拖尾的金色charro套装，登上了MGM Grand Garden Arena的舞台。

与墨西哥流浪乐队合奏演出

演出期间，Karol G由一支规模庞大、配有指挥的墨西哥流浪乐队伴奏。音乐家们身着白色服装。这场表演中，这位歌手可能是在向她在瓜达拉哈拉用57件乐器现场录制这首歌曲的方式致敬。

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去年，Karol G告诉《滚石》，Ese Hombre Es Malo的灵感来自胡安·加布里埃尔在Bellas Artes录制的现场专辑。她表示，创作这首歌很困难，因为她希望这首歌能够契合围绕她的音乐世界。

Karol G获得七项提名

Ese Hombre Es Malo获得了“最佳地区歌曲”类别提名。Karol G在本届典礼上获得七项提名，其中包括专辑Tropicoqueta的“年度专辑”提名。她与马尔科·安东尼奥·索利斯合作的歌曲Coleccionando Heridas也获得了两个主要类别的提名——“年度歌曲”和“年度制作”。

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