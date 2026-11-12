Zawalenie budynku na Brooklynie zabiło co najmniej 8 osób — The Guardian

Na Brooklynie w Nowym Jorku co najmniej osiem osób zginęło, a co najmniej 17 zostało rannych w wyniku zawalenia się trzypiętrowego budynku mieszkalnego. Ratownicy rano 12 listopada kontynuowali poszukiwania możliwych ocalałych pod gruzami, podaje The Guardian.

Budynek w dzielnicy Flatbush zawalił się około godziny 16:00 11 listopada. Według władz miejskich cztery osoby poszkodowane są w stanie krytycznym. Wśród poszkodowanych jest co najmniej siedmioro dzieci, jednak nie wiadomo, czy wśród zabitych są osoby niepełnoletnie.

Akcja poszukiwawcza

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani oświadczył, że wśród 17 rannych jest trzech strażaków. Wezwał ludzi, by nie zbliżali się do miejsca tragedii przy Flatbush Avenue, gdzie około 250 pracowników nowojorskiej straży pożarnej pracowało w warunkach, które burmistrz określił jako skrajnie niebezpieczne.

W nocy do usuwania dużych fragmentów gruzu wykorzystano koparkę. W akcji poszukiwawczej używano również dronów i zespołów kynologicznych. Przedstawiciele straży pożarnej oświadczyli, że mają nadzieję odnaleźć osoby, które mogły przeżyć pod gruzami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według lokalnej stacji telewizyjnej WABC spod gruzów uratowano ciężarną kobietę. Kilka osób, które straciły domy w wyniku zawalenia, znalazło schronienie w kościele Bethesda Church of God in Christ naprzeciwko miejsca zdarzenia.

Dochodzenie w sprawie przyczyn

Budynek stał na skraju działki, na której na potrzeby projektu budowlanego rozebrano jednopiętrową konstrukcję i prowadzono prace ziemne. Po zawaleniu cegły i drewniane konstrukcje wypełniły wykop. Sąsiedni budynek, który miał wspólną ścianę ze zniszczonym obiektem, pozostał stojący, jednak jego ściana została zerwana, odsłaniając wnętrza.

Inspektorzy nowojorskiego Departamentu Budynków rozpoczęli dochodzenie w sprawie przyczyn zawalenia. Stacja NY1 poinformowała, że w maju urząd odnotował kilka naruszeń na sąsiednim placu budowy, w tym prowadzenie prac mimo nakazu ich wstrzymania. Według NY1 miejski departament mieszkalnictwa odnotował także niemal 100 naruszeń dotyczących zniszczonego budynku od 1972 roku.

Czytaj nas na