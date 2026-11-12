Обрушение дома в Бруклине унесло жизни как минимум 8 человек — The Guardian

В Бруклине, Нью-Йорк, в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли как минимум восемь человек, еще как минимум 17 пострадали. Утром 12 ноября спасатели продолжали поиски возможных выживших под завалами, сообщает The Guardian.

Здание в районе Флэтбуш обрушилось около 16:00 11 ноября. По данным городских властей, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших как минимум семеро детей, однако неизвестно, есть ли среди погибших несовершеннолетние.

Поисковая операция

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что среди 17 раненых есть трое пожарных. Он призвал людей не приближаться к месту трагедии на Флэтбуш-авеню, где около 250 сотрудников Пожарного департамента Нью-Йорка работали в условиях, которые мэр назвал крайне опасными.

Ночью для разбора крупных обломков задействовали экскаватор. В поисковой операции также использовали дроны и кинологические подразделения. Представители пожарной службы заявили, что надеются найти тех, кто мог выжить под завалами.

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По сообщению местного телеканала WABC, из-под обломков спасли беременную женщину. Нескольких людей, оставшихся без жилья из-за обрушения, приютила церковь Bethesda Church of God in Christ напротив места происшествия.

Расследование причин

Дом стоял на границе участка, где для строительного проекта снесли одноэтажное сооружение и проводили земляные работы. После обрушения кирпичи и деревянные конструкции заполнили котлован. Соседнее здание, имевшее общую стену с разрушенным домом, устояло, однако его стену сорвало, обнажив внутренние помещения.

Инспекторы Департамента зданий Нью-Йорка начали расследование причин обрушения. Телеканал NY1 сообщил, что в мае ведомство зафиксировало несколько нарушений на соседней строительной площадке, в том числе проведение работ вопреки предписанию об их остановке. По данным NY1, городской департамент жилищного хозяйства также зафиксировал почти 100 нарушений в отношении разрушенного дома с 1972 года.

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