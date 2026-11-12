布鲁克林楼房坍塌造成至少8人死亡——《卫报》

纽约布鲁克林一栋三层住宅楼坍塌，造成至少8人死亡、至少17人受伤。11月12日上午，救援人员继续在废墟下搜寻可能的幸存者，《卫报》报道。

这栋位于弗拉特布什社区的建筑于11月11日16时左右坍塌。根据市政府数据，4名伤者情况危急。伤者中至少有7名儿童，但尚不清楚死者中是否有未成年人。

搜救行动

纽约市长佐赫兰·马姆达尼表示，17名伤者中有3名消防员。他呼吁民众不要靠近弗拉特布什大道上的事故现场，约250名纽约市消防局人员正在那里开展工作，市长称现场条件极其危险。

夜间，一台挖掘机被用于清理大型残骸。搜救行动中还使用了无人机和搜救犬队。消防部门代表表示，他们希望找到可能在废墟下幸存的人。

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据当地电视台WABC报道，一名孕妇从废墟下获救。几名因坍塌而无家可归的人被事故现场对面的Bethesda Church of God in Christ教堂收留。

原因调查

该建筑位于一块地块的边缘，此前为一项建筑项目拆除了一座单层建筑，并进行了土方工程。坍塌后，砖块和木质结构填满了基坑。一栋与坍塌建筑共用墙体的相邻建筑仍然屹立，但其墙体被撕裂，内部房间暴露在外。

纽约市建筑局的检查人员已开始调查坍塌原因。电视台NY1报道称，该机构5月曾记录到相邻建筑工地存在多项违规行为，其中包括在收到停工令后仍继续施工。据NY1报道，市住房部门自1972年以来还记录了与这栋坍塌建筑有关的近100项违规行为。

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