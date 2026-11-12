В Биддефорде, штат Мэн, агент Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Дэвид Бруйетт, который летом застрелил колумбийского мигранта Йохана Себастьяна Герреро во время остановки автомобиля, ранее отправлял письма с антимигрантскими высказываниями. Об этом со ссылкой на расследование The New York Times сообщает UPI.

Переписка 2021 года

По данным The New York Times, в переписке 2021 года Бруйетт критиковал сестру и других родственников из-за ее длительных отношений с колумбийцем. Мужчина учился в аспирантуре, получая докторскую степень в сфере образования, и законно находился в Соединенных Штатах.

Сестра агента Элизабет Эмен передала письма изданию; их подлинность также подтвердили другие участники переписки. Эмен заявила, что у Бруйетта не было оснований считать ее партнера человеком без документов, а его предположения, по ее словам, были обусловлены тем, как он воспринимал мужчину из-за его расы.

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Реакция на наем агента

Ранее СМИ также сообщали о жалобах на домашнее насилие и жестокое обращение, а также о проблемах Бруйетта на работе. Конгрессвумен от штата Мэн Челли Пингри заявила, что ICE выдала Бруйетту оружие и направила его в местные сообщества еще до того, как ведомство рассмотрело результаты проверки его прошлого. По ее словам, ICE ограничила ему доступ к отдельным компьютерным системам, поскольку он не прошел полную проверку.

Демократы в Комитете Палаты представителей США по внутренней безопасности заявили о намерении выяснить, кто одобрил наем Бруйетта и почему ICE не учла предупреждающие сигналы. Адвокат семьи Герреро сообщил The New York Times, что агент четыре раза выстрелил мужчине в лицо и шею; семья Бруйетта подтвердила, что стрелял именно он.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что автомобиль Герреро якобы пытался скрыться, а агент открыл огонь, опасаясь за общественную безопасность. Доказательств в подтверждение этой версии ведомство не предоставило. Сначала министерство также заявляло, что Герреро незаконно прибыл в США, но позднее отозвало это утверждение. Его семья сообщила, что у него было разрешение на работу в США.

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