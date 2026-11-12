W Biddeford w stanie Maine agent amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) David Bruyette, który latem zastrzelił kolumbijskiego migranta Johana Sebastiana Guerrero podczas zatrzymania samochodu, wcześniej wysyłał listy zawierające antyimigranckie wypowiedzi. UPI informuje o tym, powołując się na śledztwo The New York Times.

Korespondencja z 2021 roku

Według The New York Times w korespondencji z 2021 roku Bruyette krytykował swoją siostrę i innych krewnych z powodu jej długotrwałego związku z Kolumbijczykiem. Mężczyzna studiował na studiach magisterskich, zdobywając stopień doktora w dziedzinie edukacji, i przebywał w Stanach Zjednoczonych legalnie.

Siostra agenta, Elizabeth Emen, przekazała listy redakcji; ich autentyczność potwierdzili również inni uczestnicy korespondencji. Emen stwierdziła, że Bruyette nie miał podstaw, by uważać jej partnera za osobę bez dokumentów, a jego przypuszczenia, jak powiedziała, wynikały ze sposobu, w jaki postrzegał tego mężczyznę ze względu na jego rasę.

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Reakcja na zatrudnienie agenta

Media wcześniej informowały również o skargach dotyczących przemocy domowej i znęcania się, a także o problemach Bruyette'a w pracy. Kongresmenka z Maine Chellie Pingree oświadczyła, że ICE wydała Bruyette'owi broń i skierowała go do lokalnych społeczności, zanim agencja rozpatrzyła wyniki jego kontroli przeszłości. Według niej ICE ograniczyła mu dostęp do niektórych systemów komputerowych, ponieważ nie przeszedł pełnej kontroli.

Demokraci w Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów USA zapowiedzieli, że zamierzają ustalić, kto zatwierdził zatrudnienie Bruyette'a i dlaczego ICE nie uwzględniła sygnałów ostrzegawczych. Prawnik rodziny Guerrero powiedział The New York Times, że agent cztery razy strzelił mężczyźnie w twarz i szyję; rodzina Bruyette'a potwierdziła, że to on strzelał.

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył, że samochód Guerrero rzekomo próbował uciec, a agent otworzył ogień w obawie o bezpieczeństwo publiczne. Resort nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tej wersji. Początkowo resort twierdził również, że Guerrero nielegalnie przybył do USA, lecz później wycofał to twierdzenie. Jego rodzina poinformowała, że miał pozwolenie na pracę w USA.

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