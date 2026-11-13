Firma May Mobility planuje do 2031 roku wprowadzić na drogi do 10 tys. autonomicznych elektrycznych minivanów Volkswagen ID. Buzz. W tym celu ma zintegrować z modelami Volkswagena własny system autonomicznej jazdy, informuje InsideEVs.

Pierwsze samochody w 2028 roku

Testy drogowe autonomicznego ID. Buzz mają rozpocząć się na początku 2027 roku. May Mobility planuje przekazać pierwsze samochody klientom w 2028 roku.

Firma stosuje model współpracy z partnerami. System autonomicznej jazdy ma być kompatybilny z globalnymi platformami robotaksówek. InsideEVs przypuszcza, że wśród pierwszych partnerów mogą znaleźć się Uber, Lyft i inne usługi zamawiania przejazdów.

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May Mobility wykonała już około 600 tys. komercyjnych przejazdów bez kierowcy w USA i Japonii. Jednocześnie firma nie ujawniła liczby samochodów w swojej obecnej flocie.

Prognozowanie sytuacji drogowej

Autonomiczny system May Mobility wykorzystuje pokładowe modelowanie predykcyjne, aby przewidywać możliwe działania uczestników ruchu. Firma twierdzi, że oprogramowanie może oceniać rozwój sytuacji drogowej w perspektywie do 10 sekund, tworząc kilka możliwych scenariuszy i wybierając wariant działania odpowiednio do sytuacji.

Volkswagen ID. Buzz ma przestronne wnętrze i wygodne miejsca siedzące, co sprawia, że elektryczny minivan nadaje się do przewozu pasażerów z bagażem. Autonomiczną wersję ID. Buzz testuje również dział Volkswagena MOIA w Los Angeles.

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