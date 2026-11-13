May Mobility计划到2031年让多达1万辆自动驾驶大众ID. Buzz电动小型厢式车上路。为此，该公司将把自有自动驾驶系统集成到大众车型中，InsideEVs报道。

首批车辆将于2028年推出

自动驾驶ID. Buzz的道路测试预计将于2027年初开始。May Mobility计划在2028年向客户交付首批车辆。

该公司遵循与合作伙伴协作的模式。其自动驾驶系统应与全球自动驾驶出租车平台兼容。InsideEVs推测，首批合作伙伴可能包括Uber、Lyft及其他叫车服务。

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May Mobility已在美国和日本完成约60万次商业无人驾驶出行。同时，该公司没有披露其现有车队的车辆数量。

预测道路交通状况

May Mobility的自动驾驶系统利用车载预测建模来预判道路参与者可能采取的行动。该公司表示，该软件能够评估未来最长10秒内道路交通状况的发展，生成多个可能情景，并根据实际情况选择行动方案。

大众ID. Buzz拥有宽敞的车厢和舒适的乘坐体验，使这款电动小型厢式车适合运送携带行李的乘客。大众旗下MOIA部门也在洛杉矶测试ID. Buzz的自动驾驶版本。

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