Компания May Mobility планирует к 2031 году вывести на дороги до 10 тысяч беспилотных электрических минивэнов Volkswagen ID. Buzz. Для этого она должна интегрировать в модели Volkswagen собственную систему автономного управления, сообщает InsideEVs.

Первые автомобили в 2028 году

Дорожные испытания автономного ID. Buzz должны начаться в начале 2027 года. May Mobility планирует передать первые автомобили клиентам в 2028 году.

Компания придерживается модели сотрудничества с партнерами. Система автономного управления должна быть совместима с глобальными платформами роботакси. InsideEVs предполагает, что среди первых партнеров могут быть Uber, Lyft и другие сервисы заказа поездок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

May Mobility уже выполнила около 600 тысяч коммерческих поездок без водителя в США и Японии. При этом компания не раскрыла количество автомобилей в своем действующем парке.

Прогнозирование дорожной ситуации

Автономная система May Mobility использует бортовое прогнозное моделирование, чтобы предсказывать возможные действия участников движения. Компания заявляет, что программное обеспечение может оценивать развитие дорожной ситуации на период до 10 секунд, создавая несколько возможных сценариев и выбирая вариант действия в соответствии с обстановкой.

Volkswagen ID. Buzz имеет просторный салон и удобную посадку, что делает электрический минивэн подходящим для перевозки пассажиров с багажом. Автономную версию ID. Buzz также тестирует подразделение Volkswagen MOIA в Лос-Анджелесе.

Читай нас в