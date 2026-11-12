据UPI报道，援引《纽约时报》的调查，在缅因州比迪福德，美国移民与海关执法局（ICE）特工大卫·布鲁耶特曾在今年夏天一次车辆拦截中枪杀哥伦比亚移民约翰·塞巴斯蒂安·格雷罗，此前他曾发送包含反移民言论的信件。

2021年的通信

据《纽约时报》报道，在2021年的通信中，布鲁耶特因姐姐与一名哥伦比亚男子的长期关系而批评姐姐及其他亲属。这名男子当时正在攻读教育领域博士学位的研究生课程，并合法居留在美国。

该特工的姐姐伊丽莎白·埃门向该媒体提供了这些信件；其他通信参与者也证实了信件的真实性。埃门表示，布鲁耶特没有理由认为她的伴侣是无证人员，而他的推断，据她所说，是由他因该男子的种族而看待他的方式所致。

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对该特工受聘的反应

媒体此前还报道了有关家庭暴力和虐待的投诉，以及布鲁耶特在工作中存在的问题。来自缅因州的国会议员切莉·平格里表示，ICE在该机构审查其背景调查结果之前，就向布鲁耶特配发了武器并将其派往当地社区。她称，由于他未能通过完整的背景审查，ICE限制了他访问某些计算机系统的权限。

美国众议院国土安全委员会的民主党人表示，打算查明是谁批准聘用布鲁耶特，以及为何ICE没有重视这些警示信号。格雷罗家属的律师告诉《纽约时报》，该特工曾四次朝该男子的脸部和颈部开枪；布鲁耶特的家人证实，开枪的正是他。

美国国土安全部表示，格雷罗的车辆据称试图逃离，该特工出于对公共安全的担忧而开枪。该部门没有提供支持这一说法的证据。该部门最初还称格雷罗非法进入美国，但后来撤回了这一说法。他的家人表示，他持有美国工作许可。

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