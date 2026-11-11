Aldi сокращает сотни должностей в Великобритании — The Guardian

Британское подразделение немецкой сети дискаунтеров Aldi сокращает сотни должностей в головном офисе и логистике в рамках глобального пересмотра расходов. Рабочие места в магазинах компании это решение не затронуло, хотя Aldi несколько сократила число региональных менеджеров. Об этом сообщает The Guardian.

Сокращения в технологическом подразделении

Компания проводит консультации с сотрудниками технологической команды относительно возможного сокращения до 150 должностей. Ранее в этом году Aldi уже ликвидировала 103 должности в финансовом и административном подразделениях, а также почти 20 должностей среди директоров по закупкам.

Один из сотрудников, которых затронули изменения, назвал сокращения недальновидными и заявил, что высшее руководство оторвано от реальности. По данным издания, компания также сократила рабочие часы уборщиков, привлечённых через агентство, в головном офисе в Атерстоне, графство Уорикшир.

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Централизация операций

Aldi сокращает число сотрудников в локальных операциях разных стран, централизуя часть функций. Компания передаёт на аутсорсинг в Индию и другие страны финансовые, закупочные и административные задачи в рамках соглашения с Genpact, которое помогает бизнесу развивать использование технологий искусственного интеллекта. Источники The Guardian также сообщили, что в ближайшие месяцы могут начаться консультации о сокращениях в расчёте заработной платы.

В Aldi заявили, что постоянно пересматривают рабочие процессы международного бизнеса, чтобы работать проще и эффективнее и сохранять низкие цены для покупателей. Компания отметила, что изменения будут внедряться постепенно после консультаций, а сотрудникам, которых они касаются, будет оказана поддержка.

Замедление роста продаж

По данным Worldpanel by Numerator, за 12 недель до 1 ноября продажи Aldi в Великобритании выросли лишь на 0,4%, а доля сети на рынке за год снизилась на 0,1 процентного пункта. В то же время средняя цена единицы товара в Aldi снизилась на 0,1%, что сделало сеть единственным ретейлером, который в целом снизил цены за этот период. В этом году Aldi вложила 300 млн фунтов стерлингов в снижение цен на 900 товаров в Великобритании.

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