Aldi在英国削减数百个职位——《卫报》

德国折扣连锁超市Aldi的英国分公司正在削减总部和物流部门数百个职位，这是全球成本审查的一部分。该决定未影响公司门店的工作岗位，不过Aldi略微减少了区域经理的人数。据《卫报》报道。

技术部门裁员

公司正与技术团队员工就最多削减150个职位的可能性进行协商。今年早些时候，Aldi已在财务和行政部门取消了103个职位，并取消了采购总监岗位中的近20个职位。

一名受变化影响的员工称这些裁员决定缺乏远见，并表示高层管理人员脱离现实。据该报报道，公司还减少了通过中介机构雇用、在位于沃里克郡阿瑟斯通的总部工作的清洁人员的工时。

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运营集中化

Aldi正通过集中部分职能，减少不同国家本地运营部门的员工数量。根据与Genpact达成的协议，公司将财务、采购和行政任务外包给印度及其他国家，这有助于企业扩大人工智能技术的使用。The Guardian的消息人士还表示，未来几个月可能会开始就薪资核算部门的裁员进行协商。

Aldi表示，公司持续审查国际业务的工作流程，以便更简单、更高效地运营，并为消费者保持低价。公司指出，相关变化将在协商后逐步实施，受影响员工将获得支持。

销售增长放缓

Worldpanel by Numerator的数据显示，在截至11月1日的12周内，Aldi在英国的销售额仅增长0.4%，该连锁店的市场份额同比下降0.1个百分点。与此同时，Aldi的平均单件商品价格下降0.1%，使其成为该期间唯一总体降价的零售商。今年，Aldi在英国投入3亿英镑，下调了900种商品的价格。

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